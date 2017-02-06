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| Общество | 12:33 | 15.02.2017
Депутаты Днепра просят Кабмин передать «Днепрометрострой» в коммунальную собственность

В среду, 15 февраля, в ходе 18-й очередной сессии депутат городского совета Днепра приняли обращение к Кабинету министров Украины и Минэкономразвития о передаче ПАО «Днепрометрострой» в коммунальную собственность.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Секретарь городского совета, и.о мэра Днепра Вячеслав Мишалов отметил, что данная мера необходима для обеспечении полноценной работы турецкого подрядчика, осуществляющего работы по строительству метрополитена.

«Это предприятие нам необходимо чтобы обеспечить работу фирмы Limak, которая занимается строительством метрополитена», - отметил он.

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Теги: Днепропетровск, общество, Днепр

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