| Общество | 11:10 | 27.12.2016 Детей бойцов АТО приглашают на главную космическую премьеру года Детей бойцов АТО приглашают первыми увидеть главную космическую программу года. В планетарии для ребят устроят допремьерный показ первого сферического фильма, созданного в Днепре. Чтобы получить бесплатные билеты, нужно только подать заявку. Об этом сообщила координатор Центра помощи участникам АТО при Днепропетровской ОГА Наталья Шулика. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Команда Валентина Резниченко и Днепровский планетарий продолжают дарить детям бойцов АТО новогодние сюрпризы. Приглашаем ребят на увлекательное путешествие в космос. Специально для них устроят допремьерный показ программы «Вредные космические советы», - рассказала координатор Центра помощи участникам АТО Наталья Шулика.



«Вредные космические советы» - первая лента для купола планетария, созданная в Днепре. В планетарии говорят: над программой работали год, вкладывая душу, талант, изобретательность и мастерство. Что из этого получилось - дети бойцов АТО увидят первые 28 декабря в 11.00. За считанные минуты детвора долетит до Луны, пронесется мимо всех планет, прикоснется к Солнцу, дернет за хвост звездного Льва и весело прокатится на космических Весах.



Чтобы получить бесплатный билет, необходимо заполнить заявку. Или обратиться в Центр помощи участникам АТО при Днепропетровской ОГА, который находится по адресу: пр. А.Поля, 1 (бывший пр.Кирова), 1-й этаж. Телефон (056) 742-86-62. Увлекательный мир созвездий ждет детей по адресу: Крутогорный спуск, 10.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7