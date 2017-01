| Общество | 09:06 | 18.01.2017 Дети в первые 5 месяцев жизни навсегда запоминают родной язык, - ученые Ученые заявили, что знание родного языка, которые дети получают в первые пять месяцев жизни, никогда не утрачивается, передает «Русская служба BBC». Это доказывает исследование жизни детей, которые были рождены в Южной Корее, а затем будучи усыновленными голландцами, переехали жить в Нидерланды. Эти люди уже во взрослом возрасте намного лучше, чем можно было бы ожидать, произносят корейские слова.

При этом сами они пребывали в уверенности, что они утратили свой родной язык. Причем это касалось и детей, которые были усыновлены до того, как они научились говорить. По мнению ученых, дети узнают язык, на котором с ними говорят в первые пять месяцев жизни.

Ученые поясняют, что это исследование показывает важность того, чтобы с детьми разговаривали.

