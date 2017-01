| Общество | 11:49 | 04.01.2017 Для пассажиров поезда «Киев - Львов – Перемышль» упростили прохождение таможенных процедур Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», в декабре 2016 года из Львова запустили «Интерсити» в польский Перемышль. Накануне нового года Кабинет министров Украины утвердил распоряжение № 1016-р от 23.12.2016 «О проведении эксперимента по осуществлению пограничного и таможенного контроля в электропоезде «Интерсити + ». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ. Распоряжением предусмотрено обработку всеми причастными службами и внедрение механизма пограничного и таможенного контроля во время движения поезда между станциями Львов и Мостиска-2 и в обратном направлении. «Оперативное утверждение этого документа- яркий пример того, что бюрократия исчезает, когда речь идет о комфорте украинцев, ведь теперь время в пути почти на час уменьшился - до 6 часов 40 минут. Также поддержка Правительства указывает на то, что ОАО «Укрзалізниця» движется в верном направлении, динамично развивается в пользу Украины и украинцев», - сообщил директор по пассажирским перевозкам и сервиса ОАО «Укрзалізниця» Игорь Романков. По его словам, но скорость таможенного и пограничного контроля зависит не только от железнодорожников, но и от должностных лиц. «От пассажиров это также зависит, ведь попытки провозить запрещенные товары и другие нарушения при пересечении границы могут испортить поездку и свести на нет такую хорошую инициативу », - добавил Игорь Романков. Напомним, что 23 декабря 2016 первый рейс осуществил новый скоростной поезд «Интерсити +» № 705/706 Киев - Львов - Перемышль. По данным железнодорожников, он быстро становится популярным среди пассажиров. Так, вчера, 3 января 2017 года, поездом № 705 / 706 воспользовались 360 пассажиров, и их количество постоянно растет. «На 8 января уже выкуплено 560 мест. Итак, уже можно говорить почти о 100% наполненности поезда. Такие цифры указывают, что «УЗ» создала хороший и востребованный продукт для пассажиров, будет знаменовать собой новую страницу в железнодорожных пассажирских перевозках », - отметил Игорь Романков. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

