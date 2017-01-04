Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:49 | 04.01.2017
Для пассажиров поезда «Киев - Львов – Перемышль» упростили прохождение таможенных процедур

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», в декабре 2016 года из Львова запустили «Интерсити» в польский Перемышль.

Накануне нового года Кабинет министров Украины утвердил распоряжение № 1016-р от 23.12.2016 «О проведении эксперимента по осуществлению пограничного и таможенного контроля в электропоезде «Интерсити + ».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ.

Распоряжением предусмотрено обработку всеми причастными службами и внедрение механизма пограничного и таможенного контроля во время движения поезда между станциями Львов и Мостиска-2 и в обратном направлении.

«Оперативное утверждение этого документа- яркий пример того, что бюрократия исчезает, когда речь идет о комфорте украинцев, ведь теперь время в пути почти на час уменьшился - до 6 часов 40 минут. Также поддержка Правительства указывает на то, что ОАО «Укрзалізниця» движется в верном направлении, динамично развивается в пользу Украины и украинцев», - сообщил директор по пассажирским перевозкам и сервиса ОАО «Укрзалізниця» Игорь Романков.

По его словам, но скорость таможенного и пограничного контроля зависит не только от железнодорожников, но и от должностных лиц.

«От пассажиров это также зависит, ведь попытки провозить запрещенные товары и другие нарушения при пересечении границы могут испортить поездку и свести на нет такую хорошую инициативу », - добавил Игорь Романков.

Напомним, что 23 декабря 2016 первый рейс осуществил новый скоростной поезд «Интерсити +» № 705/706 Киев - Львов - Перемышль. По данным железнодорожников, он быстро становится популярным среди пассажиров. Так, вчера, 3 января 2017 года, поездом № 705 / 706 воспользовались 360 пассажиров, и их количество постоянно растет.

«На 8 января уже выкуплено 560 мест. Итак, уже можно говорить почти о 100% наполненности поезда. Такие цифры указывают, что «УЗ» создала хороший и востребованный продукт для пассажиров, будет знаменовать собой новую страницу в железнодорожных пассажирских перевозках », - отметил Игорь Романков. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
04.01.2017 12:47 В Украине объявлено штормовое предупреждение
03.01.2017 13:59 Украина начнет выпускать винтовку М16
29.12.2016 09:21 Телеканал «1+1» могут лишить лицензии
28.12.2016 18:07 В Днепре на Старомостовой полиция задержала двух насильников
28.12.2016 16:21 Полиция разыскивает харьковчанина, пропавшего после службы в Днепропетровской области
Последние новости
04.01.2017
12:47		 В Украине объявлено штормовое предупреждение
04.01.2017
12:32		 За предоставление места под торговлю елками в Днепре чиновник экологической инспекции вымогал 10 тыс грн
04.01.2017
12:25		 Британские ученые определили главный тормоз мировой науки
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика