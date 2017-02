| Общество | 15:42 | 01.02.2017 Днепр отправил фуру гуманитарной помощи для жителей Авдеевки (ФОТО) В среду, 1 февраля, из Днепра отправилась фура с гуманитарной помощью для жителей Авдеевки, пострадавших вследствие массированных обстрелов. Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. В составе груза – продукты питания, средства гигиены и одежда, которые жители Днепра приносили в созданный при областном совете штаб. К работам по погрузке гумангитарного груза подключились даже представители региональных и национальных СМИ Фото: Юрий Чабаненко

