| Общество | 16:26 | 25.04.2017 Днепр принял весенний фестиваль моды В Днепре прошел шестой фестиваль мод «Весенняя акварель» для молодых модельеров-конструкторов и начинающих дизайнеров из разных областей Украины. В колледже технологий и дизайна участники представили более 30 коллекций. Темой фестиваля выбрали моду как мечту. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА «Мне приятно в шестой раз открывать фестиваль. С ним всегда приходит весна. Фестиваль с каждым годом набирает обороты. Начинали с десяти коллекций – теперь имеем 33. Как показывает практика предыдущих фестивалей, большинство участников уже открыли собственный бизнес», – отметила начальник управления департамента образования и науки ДнепрОГА Любовь Кравченко. Фестиваль принимал молодых и талантливых модельеров и дизайнеров из Днепра, Кривого Рога, Никополя, Хмельницкого, Киева и Харькова. Они имеют возможность продемонстрировать таланты и поделиться опытом. Дарья Зинченко – ученица Харьковского колледжа текстиля и дизайна. На фестиваль привезла свою первую коллекцию «Шах и мат».



«Она символическая. Хотела показать, что все в наших руках. Можно выиграть, главное – правильно рассчитать ходы, – говорит участница фестиваля. – Коллекция не привязана к традиционным силуэтам шахматных фигур. Гармонично сочетаются черный и белый цвета. Я выросла в семье швеи. Носить одежду – это искусство. Надеюсь, что смогу повлиять на украинскую моду». На подиуме представили 33 коллекции и семь образов. «Участники фестиваля придумывали образы сами. Воплощали их во время практики или во внеурочное время», – отметила директор фестиваля-2017 Татьяна Загорская. В «Весенней акварели» – четыре номинации: «Идея одного образа», «Мода большого города», «Модная история», «Красная дорожка». Наталья Дик будущий модельер-конструктор. Представила на фестиваль дипломную коллекцию «Нюдовый этюд». «В ней – женские платья из неопрена с объемными формами. Материал – резина, проклеена трикотажем. Превалируют розовый, серый и голубой цвета. Это одежда для молодых стройных леди, которые хотят выделяться», – рассказала девушка. В зале присутствовали те, кто уже имеет вес в мире моды. Мария Хоменко вышла на подиум в необычном платье из фольги. «Образ называется «Блестяще вдохновение». Чтобы создать его, всей группой два года собирали фольгу из детской смеси. Понятно, что такой наряд не на каждый день. Но он идеально подойдет для вечеринки или футуристического мероприятия», – говорит Мария. Все участники получили дипломы и сувениры.

