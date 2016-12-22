Днепрян приглашают стать донорами крови: где и когда

Днепрян приглашают стать донорами крови. Сделать это можно уже завтра, 27 декабря, в областной больнице им. Мечникова. Что для этого нужно - читайте дальше.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Доноров крови ждут на первом этаже хирургического корпуса областной больницы им. Мечникова. Начало регистрации в 10.00. При себе иметь паспорт и копию идентификационного номера.

Донорская кровь и ее компоненты пойдут на лечение атошников, отмечают в больнице. Есть потребность во всех группах крови, поэтому ждут всех желающих.

Донором может стать человек от 18 до 60 лет. Противопоказания - инфекционные и хронические заболевания, операции, беременность, простуда, прием медикаментов. Чтобы подготовиться к процедуре, накануне не следует употреблять алкоголь, жирную, жареную и копченую пищу. В день сдачи крови необходимо съесть легкий завтрак, выпить сладкий чай, сок или воду. Нельзя употреблять молочные продукты, яйца, жирную пищу.

С начала АТО кровь военным сдали более 11 тысяч доноров. Это около 5 тысяч литров крови, которую перелили двум тысячам раненых бойцов.

