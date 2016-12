| Общество | 15:26 | 26.12.2016 Днепрян приглашают стать донорами крови: где и когда Днепрян приглашают стать донорами крови. Сделать это можно уже завтра, 27 декабря, в областной больнице им. Мечникова. Что для этого нужно - читайте дальше. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Доноров крови ждут на первом этаже хирургического корпуса областной больницы им. Мечникова. Начало регистрации в 10.00. При себе иметь паспорт и копию идентификационного номера. Донорская кровь и ее компоненты пойдут на лечение атошников, отмечают в больнице. Есть потребность во всех группах крови, поэтому ждут всех желающих. Донором может стать человек от 18 до 60 лет. Противопоказания - инфекционные и хронические заболевания, операции, беременность, простуда, прием медикаментов. Чтобы подготовиться к процедуре, накануне не следует употреблять алкоголь, жирную, жареную и копченую пищу. В день сдачи крови необходимо съесть легкий завтрак, выпить сладкий чай, сок или воду. Нельзя употреблять молочные продукты, яйца, жирную пищу. С начала АТО кровь военным сдали более 11 тысяч доноров. Это около 5 тысяч литров крови, которую перелили двум тысячам раненых бойцов.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина, Днепр Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7