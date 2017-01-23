Днепрянам рассказали, как вести себя при падении на улице и травмировании конечностей

Заведующий травматологическим отделением городской клинической больницы № 2 Николай Моргун посоветовал, как себя вести, если человек упал на улице и получил травму конечностей.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Во-первых, не паниковать и принимать решения трезво. Во-вторых, не пытаться самостоятельно вправить вывих, перелом и т.пр. Так вы можете сделать только хуже. Необходимо придать конечности такое положение, которое лучше всего ее обездвижить и будет причинять меньше боли. Потом нужно позвать на помощь и вызвать скорую», - сказал он.

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