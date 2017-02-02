Днепропетровщина получила более 92 тыс доз вакцин от трех инфекционных болезней

Главный внештатный иммунолог департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Ирина Сычева во время пресс-конференции рассказала, что Днепропетровщина получила вакцины против кори, краснухи и эпидемического паротита, известного как «свинка». В общем 92 тысячи 400 доз. Такое количество полностью покрывает потребность области.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Корь, краснуха и паротит - вирусные болезни, которые быстро передаются воздушно-капельным путем. Влекут за собой тяжелые последствия, - сказала Ирина Сычева. - Мы призываем родителей позаботиться о здоровье своих детей. Обратитесь к педиатру или семейному врачу, пройдите обследование, составьте календарь прививок и начинайте вакцинацию».

Иммунолог отметила, что область полностью обеспечена всеми видами вакцин.

«Есть вакцины от различных недугов и для всех возрастов. Привиться могут и взрослые. Если человек не помнит, делал ли прививки, например, от столбняка в детстве, он может сдать анализы на антитела. Если их нет - можно вакцинироваться. Препаратов хватит на всех», - сказала Ирина Сычева.

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