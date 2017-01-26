Днепропетровская область отправит в Авдеевку пять тонн питьевой воды и передвижные пункты обогрева

Мощные электрогенераторы, палатки, питьевая вода, продукты питания – из Днепропетровщины в Донецкую область срочно отправляется гуманитарный груз.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

В зону АТО отправятся и 20 тонн продуктов питания. Фуры загружает Всемирная Продовольственная Программа ООН. Это крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая доставляет помощь более 80 миллионам человек в 80 странах.

Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области перебрасывает в разрушенную обстрелами Авдеевку 20 спасателей.

Вместе со спасательным отрядом на помощь пострадавшим отправляются 8 единиц техники и 4 автономные электростанции различной мощности, которые будут обеспечивать аварийное электроснабжение шахтерского города.

Для обогрева пострадавшего населения спасатели имеют пять передвижных пунктов. В комплекте – кровати, печки, столы, стулья, запас твердого топлива и мощный дизельный теплогенератор.

Ситуация в зоне АТО обострилась 29 января. Противник ведет массированный обстрел Авдеевки и ее окрестностей. Город с населением более 30 тысяч – на пороге гуманитарной катастрофы.

Читайте также: «Для эвакуации жителей Авдеевки подготовили два поезда и 80 автобусов», - ГСЧС