Днепровских бабушек и дедушек научат платить за коммуналку через интернет: где и когда

Больше никаких ожиданий в очередях. Днепровских бабушек и дедушек научат платить за коммунальные услуги через интернет. Бесплатный мастер-класс пройдет в областной научной библиотеке на Байкальской, 78.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Хотим облегчить жизнь нашим пенсионерам. Чтобы они не простаивали в очередях и не подрывали свое здоровье, научим их платить за коммуналку онлайн. Это быстро и удобно», - поделилась заведующая отделом абонемента областной научной библиотеки Наталья Гордейчук.

Участникам мастер-класса подскажут, как зарегистрироваться сайтах для коммунальных платежей, онлайн просматривать счета и оплачивать их.

Пенсионеров ждут 25 февраля в 12.00. Мастер-класс продлится полтора часа. Присоединиться смогут до 12 бабушек и дедушек. Записаться можно по телефону (056) 724-17-88.

