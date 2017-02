| Общество | 12:50 | 10.02.2017 Днепровский планетарий отметит юбилей одного из крупнейших метеоритов мира 12 февраля Днепровский планетарий отметит 70-летие падения Сихотэ-Алинского метеорита. Гости планетария смогут увидеть фрагмент этого небесного тела и даже подержать его в руках. Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил директор Днепровского планетария Сергей Лингавский. «Мы организовываем большой праздник для детей. На нем будет всё, как на настоящем Дне рождении: сам именинник, поздравления, клоуны, цирковое выступление, праздничный торт. После детского праздника в нас состоится специальная программа, которая называется «Наука из первых рук», где будут рассказывать об экспедициях поиска фрагментов метеорита», - сообщил он. Справка: Празднование для детей начнется 12 февраля в 10:30 и будет длиться до 13:00. В 15:00 того же дня - начало программы «Наука из первых рук». Елена Кондрацкая facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7