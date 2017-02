| Общество | 09:44 | 03.02.2017 Do you speak English - днепровцев приглашают бесплатно учить английский Днепропетровская областная библиотека объявляет очередной набор на курсы английского языка. Изучать иностранный бесплатно приглашают всех желающих независимо от возраста и уровня знаний. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Проект «Активируй английский» - экспресс-курс по изучению иностранного языка. Он успешно стартовал в 2016 году. За 10 месяцев улучшили свои знания около 600 желающих. Проект организован образовательным центром «Окно в Европу». Обучение продолжается. Чтобы попасть на курсы - достаточно накануне прийти в библиотеку и записаться. Взять с собой паспорт. Стоимость регистрации - 10 гривен. Больше никаких средств не нужно - обучение бесплатное. Экспресс-курс состоит из 10-ти лекций. Проводятся они по вторникам. Первое занятие уже 7 февраля. Начало в 16:00. Дополнительно на базе библиотеки работает «Киноклуб». Каждую среду в 17:00 участники могут бесплатно посмотреть фильмы на английском и обсудить их между собой. Для тех, кто только хочет овладеть иностранным - открыт набор на базовый курс для начинающих. Он включает изучение алфавита, правильного произношения, методов транскрипции и базовых правил чтения. Занятия стартуют 9 февраля в 16:00. Будут проводиться раз в неделю. Подробнее об условиях и проектах можно узнать по телефону: 39-28-27. Адрес библиотеки: пр. Д. Яворницкого, 18, к. 19. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: образование Новости Тизерная реклама Loading...

