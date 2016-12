| Общество | 10:52 | 28.12.2016 Дорожные пробки опасны для здоровья, - ученые Новое исследование показало, что продолжительные пробки имеют потенциал увеличить различные риски для здоровья, особенно рак, передает «Комсомольская правда». Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие загрязнененного атмосферного воздуха входит в первую десятку рисков для здоровья, с которыми сталкиваются люди, и особенно это выражено в больших городах. В октябре 2013 года ВОЗ классифицировал загрязненный атмосферный воздух как канцероген для человека.



Результаты исследования показали, что, когда транспортные средства останавливаются на красный светофор, они проходят через различные циклы вождения, таких как холостой ход, ускорение, замедление и выброс токсичных газов.



Проходит много времени, прежде чем эти разойдутся, особенно в густо застроенных районах, и в конечном итоге они накапливаются в воздухе возле светофоров.



Таким образом, люди, сидящие в машинах, с закрытыми окнами, но с включенными вентиляторами, могут быть подвержены повышенному риску воздействия наружных загрязнителей, как говорят исследователи.



Включенный вентилятор всасывает загрязненный воздух снаружи внутрь транспортного средства, что приводит к накоплению загрязняющих веществ в автомобиле.



Тем не менее, может быть относительно безопасно поставить вентиляционную установку, где рециркуляция воздуха происходит внутри автомобиля, не привлекая загрязненный воздух извне.

