| Общество | 09:21 | 03.01.2017 EX.ua начал работу на новом домене Сервис обмена файлами EX.UA запустился на новом домене fex.net после заявления о прекращении работы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе компании. Согласно сообщению компании, загруженные файлы хранятся 7 дней. Также есть система оповещения клиента о времени хранения файлов. Кроме того, сервис позволяет зарегистрировать электронную почту на домене @ fex.net. В компании добавляют, что этот перечень функций является базовым и будет расширяться. Также сообщается, что пользование облачными сервисами будет платным.

«В течение двух месяцев будут реализованы дополнительные возможности файлообмена, включая запуск постоянного хранилища и облака потокового вещания. Для первых 100 000 украинских пользователей, ожидаемая стоимость хранения информации составит 1 $ за 1 ТБ в месяц », - говорится в сообщении. Напомним, 16 ноября EX.UA сообщил о прекращении своей работы. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7