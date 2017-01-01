EX.ua начал работу на новом домене

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Сервис обмена файлами EX.UA запустился на новом домене fex.net после заявления о прекращении работы.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе компании.
Согласно сообщению компании, загруженные файлы хранятся 7 дней. Также есть система оповещения клиента о времени хранения файлов.
Кроме того, сервис позволяет зарегистрировать электронную почту на домене @ fex.net.
В компании добавляют, что этот перечень функций является базовым и будет расширяться. Также сообщается, что пользование облачными сервисами будет платным.
«В течение двух месяцев будут реализованы дополнительные возможности файлообмена, включая запуск постоянного хранилища и облака потокового вещания. Для первых 100 000 украинских пользователей, ожидаемая стоимость хранения информации составит 1 $ за 1 ТБ в месяц », - говорится в сообщении.
Напомним, 16 ноября EX.UA сообщил о прекращении своей работы.