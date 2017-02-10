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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:08 | 16.02.2017
Facebook запускает функцию по поиску работы

С 15 марта американские компании смогут публиковать открытые вакансии на своих страницах и новостной ленте Facebook, передает «Лига».

По словам вице-президента компании по рекламе Андрю Босворта, социальная сеть решилась на запуск инструмента после опроса представителей малого бизнеса.

Он показал, что самой сложной проблемой для предпринимателей является найм сотрудников.

Как только компания разместит вакансию на своей странице, любой ее посетитель сможет подать свое резюме.

Чтобы ускорить процесс, Facebook предложит автоматически заполнить информацию вроде имени и местоположения, которая уже есть в профиле.

Ответить соискателям компании смогут через Messenger.

Соцсеть позволит за плату повысить охват вакансии среди конкретных демографических групп. Объявления также появятся в новостной ленте пользователей, которым нравится страница компании.
Просмотреть вакансии можно будет и в мобильном приложении. Там наряду с событиями и группами для продажи появится вкладка Работа (Jobs).

Босворт считает, что Facebook увидел возможность заработать на том, что уже и так происходит в социальной сети.

«Страницы и так публикуют такие посты, для одной конкретной цели. Мы привносим в нее немного порядка… Это максимально легкий способ связать работодателей с сотрудниками», - уточнил менеджер.
 
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Теги: интернет

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