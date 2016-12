| Общество | 13:16 | 26.12.2016 Фейерверки в Днепре под запретом, - заммэра Заместитель мэра Днепра Александр Санжара заявил, что решение горсовета от 1 сентября 2014 года на территории Днепра запрещено использование пиротехнических средств. Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В Днепре запрещено использование фейерверков. Как на территории города, так и на территории ресторанных и отельных комплексов. Это связано с проведением АТО. 1 сентября 2014 года горсоветом было принято такое решение. Согласно этому решению, запрет на петарды и фейерверки действует до окончания АТО. Насколько мне известно, данное решение не пересматривалось. Днепр находится в 200 километрах от линии фронта, к нам везут раненых, в Днепре много переселенцев, поэтому давайте будем уважать друг друга и решения властей. При этом следует отметить, что за чертой города использовать пиротехнические средства можно», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

