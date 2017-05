| Общество | 14:18 | 03.05.2017 Филатов пообещал не убирать с Центрального моста «женскую грудь, разрывающую цепи мужского рабства» (ФОТО) Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в Днепре в рамках декоммунизации с Центрального моста планировалось убрать барельеф, с женской грудью, которые символизировали Революцию.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что не позволит демонтировать барельеф. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я не знаю, что там пишут журналисты и что говорят мои подчинённые, но я НЕ дам убрать с Центрального моста барельеф «женские сиськи разрывающие цепи мужского рабства». Не вы строили, не вам ломать. Додекоммунизировались уже до абсурда. Уже дал команду подрядчику искать решение при реконструкции», - отметил он.

