| Общество | 15:08 | 28.12.2016 Forbes составил рейтинг самых кассовых актеров 2016 года Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых кассовых актеров 2016 года, передает «Новое время». Возглавила рейтинг американская актриса Скарлетт Йохансон, которая принесла в общей суме $ 1,2 млрд прибыли киностудиям. В этом году 32-летная актриса сыграла главную роль в фильмах «Первый мститель: Противостояние» и «Да здравствует Цезарь!» На втором и третьем месте разместились коллеги Скарлет Йохансон по фильму Первый мститель: Противостояние - Крис Эванс и Роберт Дауни-младший, которые принесли в этом году студиям по $1,15 млн. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7