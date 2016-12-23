Forbes составил рейтинг самых кассовых актеров 2016 года

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых кассовых актеров 2016 года, передает «Новое время». Возглавила рейтинг американская актриса Скарлетт Йохансон, которая принесла в общей суме $ 1,2 млрд прибыли киностудиям. В этом году 32-летная актриса сыграла главную роль в фильмах «Первый мститель: Противостояние» и «Да здравствует Цезарь!» На втором и третьем месте разместились коллеги Скарлет Йохансон по фильму Первый мститель: Противостояние - Крис Эванс и Роберт Дауни-младший, которые принесли в этом году студиям по $1,15 млн.