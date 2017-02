| Общество | 12:11 | 13.02.2017 Фрукты и овощи помогают улучшить настроение, - врачи Исследователи выяснили, что увеличение содержания фруктов и овощей в питании оказывает удивительное воздействие на мозг человека, что позволяет поднять настроение всего за две недели, передает Ladyhealth.com.ua.



Ученые обнаружили, что натуральное выращенные фрукты и овощи являются мощными антидепрессантами, которые могут подействовать всего в течение двух недель, подняв настроение. Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии наблюдали за 171 человеком в возрасте от 18 до 25 лет. Всех опросили об их пищевых предпочтениях. Добровольцев разделили на три группы для того, чтобы лучше оценить воздействие диеты, содержащей большое количество фруктов и овощей.



В течение следующих двух недель участники исследования в первой группе сохраняли привычный тип питания. Участников второй группы просили активнее употреблять фрукты и овощи. Для того чтобы добиться этого с большей вероятностью, исследователи выдавали добровольцам специальные предоплаченные карточки, на которой можно было приобретать необходимые товары и продукты. Наконец, участникам третьей группы ежедневно выдавали по два дополнительных порции самых свежих и натуральных продуктов вроде моркови, киви, яблок и апельсинов.



Именно среди участников последней третьей группы отмечалось самое значительное повышение настроения и укрепление психологического самочувствия. Эти люди говорили о том, что их мотивация и уровень физической энергии выросли. При этом во второй группе, в которой людей за деньги просили употреблять полезные для здоровья продукты, никаких существенных результатов отмечено не было, как и среди участников первой группы.

