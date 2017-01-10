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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:22 | 17.01.2017
Гибель полицейских стала переломным моментом в истории патрульной полиции Днепра, - Владимир Богонис

Начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» подвел итога года работы патрульной полиции Днепра.

«Сегодня, 17 января, исполняется ровно год, как патрульная полиция Днепра приступила к своим обязанностям. За это время были и достижения, и поражения, главным из которых стала гибель 2 полицейских 25 сентября 2016 года. Эта дата стала переломным моментом в истории патрульной полиции Днепра. Днепряне поняли, что новая полиция – это не селфи-мальчики и селфи-девочки, а люди, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради безопасности в городе», - сказал он.

Напомним, что 25 сентября 2016 года при исполнении служебных обязанностей погибли двое сотрудников патрульной полиции Днепра - экс-боец батальона «Торнадо» Александр Пугачев, которого пытались остановить за нарушение ПДД, расстрелял экипаж полицейских. Артем Кутушев погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко скончалась в больнице.

Сам Пугачев был задержан в ДОКБ им. Мечникова, куда обратился за медицинской помощью после полученного огнестрельного ранения.  
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Теги: Днепр

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