Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:54 | 23.01.2017
Гидрометцентр предупредил украинцев о резком похолодании

В середине недели в Украине ожидается ощутимое снижение температуры воздуха: ночные показатели могут достигать -20 градусов, на востоке до -24, днем температура снизится до -10.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

«В среду, 25 января, днем похолодает - на протяжении суток до -1…-7 градусов. В ночь на 26-е и 27-го - очень холодно. Температура ночью до -15 градусов, местами -20 градусов. На востоке страны до -24 градусов. Дневная температура до -5…-10 градусов», - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

Савченко заметила, что такое похолодание продлится недолго, а осадки в эти дни будут незначительные, в основном небольшой снег.

«Уже 28-го постепенно начнется повышение температуры», - рассказала она. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина, погода, Днепропетровщина, погода

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
23.01.2017 11:54 Гидрометцентр предупредил украинцев о резком похолодании
23.01.2017 09:48 В Днепре стартовал набор оперативников и следователей Нацполиции
22.01.2017 12:37 В Одессе горел рынок «Привоз»
20.01.2017 17:28 В центре Днепра горел частный дом
18.01.2017 16:37 В Александрии подросток погиб на железнодорожном мосту из-за наушников
Последние новости
23.01.2017
13:01		 В 2016 года розничная торговля алкоголем, табаком и топливом принесла в бюджет Днепропетровщины почти 1 млрд грн
23.01.2017
12:47		 С марта в Украине снова подорожают водка, пиво и сигареты
23.01.2017
12:43		 В Бельгии пес побил мировой рекорд на самый длинный хвост (ВИДЕО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика