| Общество | 11:54 | 23.01.2017 Гидрометцентр предупредил украинцев о резком похолодании В середине недели в Украине ожидается ощутимое снижение температуры воздуха: ночные показатели могут достигать -20 градусов, на востоке до -24, днем температура снизится до -10. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. «В среду, 25 января, днем похолодает - на протяжении суток до -1…-7 градусов. В ночь на 26-е и 27-го - очень холодно. Температура ночью до -15 градусов, местами -20 градусов. На востоке страны до -24 градусов. Дневная температура до -5…-10 градусов», - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко. Савченко заметила, что такое похолодание продлится недолго, а осадки в эти дни будут незначительные, в основном небольшой снег. «Уже 28-го постепенно начнется повышение температуры», - рассказала она.

