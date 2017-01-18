Гидрометцентр предупредил украинцев о резком похолодании

В середине недели в Украине ожидается ощутимое снижение температуры воздуха: ночные показатели могут достигать -20 градусов, на востоке до -24, днем температура снизится до -10.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

«В среду, 25 января, днем похолодает - на протяжении суток до -1…-7 градусов. В ночь на 26-е и 27-го - очень холодно. Температура ночью до -15 градусов, местами -20 градусов. На востоке страны до -24 градусов. Дневная температура до -5…-10 градусов», - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

Савченко заметила, что такое похолодание продлится недолго, а осадки в эти дни будут незначительные, в основном небольшой снег.

«Уже 28-го постепенно начнется повышение температуры», - рассказала она.