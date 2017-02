| Общество | 13:39 | 06.02.2017 Города в объективе: в Днепре пройдет региональная фотовыставка «Это мой город» Представитель туристического центра «Рыба Андрей», организатор Надежда Калиниченко сообщила, что 11 февраля в ДК студентов открывается фотовыставка «Это мой город». Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Фотопроект «Это мой город» проходит в Днепре уже в 3-й раз. С декабря по 15 января проходила фотовыставка. В ней приняли участие 142 автора, которые прислали около 1 тыс. работа. Были фотографии из Кривого Рога, Никополя, Павлограда, Новомосковска, других городов области. Из них жюри выбрало 100 лучших, которые и можно будет увидеть на фотовыставке «Это мой город». Все победители будут награждены ценными призами. Всего их 46 человек. Выставка открывается 11 февраля в 12.00 в ДК студентов в парке им. Шевченко и будет работать до 11 марта. С 13 мая по 3 июня эти работы можно будет посмотреть в Никополе, а с 7-го по 29-е июня – в Кривом Роге», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

