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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:03 | 13.02.2017
Городские власти умышленно отстраняют ПАО «Днепрометрострой» от продолжения строительства метро в Днепре, - ПАО «Днепрометрострой»

Бригадир проходческой комплексной бригады ПАО «Днепрометрострой» Александр Шадурский считает, что городские власти умышленно отстраняют ПАО «Днепрометрострой» от продолжения строительства метро в Днепре.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«За нашим предприятием тянется «хвост долгов», созданный благодаря усилиям городских властей. До 2015 года мы числились на балансе Днепропетровской облгосадминистрации, потом нас передали городу. Теперь говорят, что мы вообще «повисли в воздухе». Якобы область нас недопередала, а город недопринял. Учитывая данную ситуацию, рассчитываются очень много людей и уезжают работать в Россию. Это высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Вместо них метро у нас собираются строить турки и киевляне. Ничего плохого о них сказать не могу. Но они еще не столкнулись со строительством метро в Днепре на деле. Ведь в Киеве там песок и глина, а у нас – гранит», - сказал он. 
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Теги: Днепр

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