| Общество | 15:12 | 22.12.2016 Горсовет Днепра назначил домам без ОСМД управителей (СПИСОК) Директор департамента жилищного хозяйства Днепровского городского совета Владислав Грицай сообщил, что в тех домах, где ОСМД нет, по результатам конкурса, проведенного горсоветом, были назначили управляющие компании. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В Днепре на сегодняшний день создано около 1 тыс. ОСМД. В тех домах, где ОСМД нет, по результатам конкурса, проведенного горсоветом, были назначили управляющие компании. Сначала была утверждена конкурсная комиссия, которая действовала согласно порядку назначения управителей, разработанного Минрегионстроем. Для участия в конкурсе заявки подали 19 предприятий. Это были как коммунальные, так и частные, в том числе иногородние компании. В ходе проведения конкурса некоторые предложения были отклонены по следующим причинам: по некоторым предприятия были открыты производства о банкротстве; несоответствие документов конкурсной документации и пр. Решающую роль в выборе победителя была цена за обслуживание жилого фонда, а также опыт в данной сфере. В результате в Амур-Нижнеднепровском и Самарском районе выиграла компания «Жилищное хозяйство Самарского района» (средняя цена услуги 2,20 грн), в Шевченковском, Центральном, Чечеловском, Новокадацком районах - КП «Жилсервис-2» (средняя цена услуги 2,59 грн), в Индустриальном районе «КП «ЖЭП №34» (средняя цена услуги 2,62 грн, в Соборном районе КП «ЖЭП №22» (средняя цена услуги 2,69 грн). Все эти компании начали работать с 1 декабря. Но это не значит, что жители больше не могут создать ОСМД. Если они решились на этот шаг, то за 2 месяца нужно письменно предупредить управляющую компанию», - сказал он.

