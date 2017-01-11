Горсовет Днепра решил провести аудит департамента ЖКХ

В городском совете Днепра проведут проверку финансовой и хозяйственной деятельности департамента жилищного хозяйства.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе горсовета.

Причиной проверки, отмечают в горсовете, стали многочисленные обращения и жалобы горожан.

Люди жаловались по различным вопросам, в частности по преждевременной сдачи в эксплуатацию объектов, которые не были готовы к использованию. Все обращения и деятельность департамента жилищного хозяйства будет изучать управление аудита и контроля городского совета. Проверка продлится до полного выяснения информации о всех случаях.

«Если факты подтвердятся, виновники понесут дисциплинарную ответственность (выговор или увольнение). При наличии признаков уголовных преступлений городской совет будет обращаться в правоохранительные органы», - добавили в горсовете.

Напомним, что департамент ЖКХ Днепровского городского совета на протяжении многих лет возглавляет Владислав Грицай.

