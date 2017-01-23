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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:32 | 26.01.2017
Горсовет Днепра взялся за предпринимателей, которые не убирают снег и сосульки

Начальник КП «Управление контроля благоустройства города» Станислав Абрамов рассказал, как в Днепре обстоит ситуация с расчисткой тротуаров от снега и льда.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В Днепре есть проблемы с расчисткой тротуаров. Причин несколько. Далеко не все субъекты предпринимательской деятельности выполняют свои обязательства по уборке от снега территории, которая относится к объекту, которые они арендуют. Во дворах жилых домов плохая ситуация из-за нехватки дворников. Там мы требуем, чтобы коммунальщики посыпали дороги, если их не успевают убрать. Чтобы не было открытого гололеда. Заставляем посыпать как минимум 2 раза в день.

По коммерческим объектам начали проводить рейды. Прошли по пр. Яворницкого. С 23 января составили уже более 200 предписаний на устранение нарушений. Их должны устранить до конца недели, а вузы – до 30 января. Если они этого не сделают, их ждут штрафы. За январь уже было выписано 37 протоколов. Решение о назначении штрафа принимает административная комиссия исполкома. Согласно статье 152 кодекса Украины про административные правонарушения за нарушение правил благоустройства территории, полагается штраф от 340 до 1360 грн для граждан, и от 850 до 1700 грн для предприятий.

Предприниматели должны знать, что они отвечают за территорию от фасада здания до проезжей части. Тротуары, которые идут вдоль жилых домов, обслуживаются ОСМД или ЖЭКами», - сказал он. 
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Теги: Днепр

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