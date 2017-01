| Общество | 14:45 | 23.01.2017 Горсовет выделил землю в центре Днепра под строительство высотки впритык к школе, - юрист Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», общественники Днепра заявили о захвате школьной территории частным предприятием. Юрист Василий Пидлужный рассказал, что сейчас еще есть все шансы, чтобы вернуть СШ №10 ее землю. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В 2015 году СШ №10 в лице Соборного (Жовтневого) райсовета заказала техническую документацию для установления границ земельного участка с дальнейшем оформлением участка во владение. Чтобы это сделать, школа направляла письмо в компанию «Промпоставка А», которая арендовала у нее помещения. Там разработали свой объект землеустройства на 4 тыс. кв м. И в горсовете это им разрешили. Чиновники горсовета, которые подписывали разрешения, возможно, совершили противозаконные действия. Школе никто границы земельного участка не подписал. Там даже собирались обращаться в суд. 8 декабря на сайте горсовета был опубликован проект решения исполкома Днепровского горсовета, которым компании «Промпоставка А» хотят предоставить разрешение на проектирование высотного строительства. Думаю, это решение будет все-таки принято. Думаю, здесь есть чем заинтересовать правоохранительным органам. Законно ли выделен земельный участок, поскольку есть признаки того, что процедура выделения земли была нарушена. Охранные границы не установлены, целевое назначение не отвечает Генплану и плану зонировании территория. Есть все основания для того, чтобы рассматривать вопрос об отмене решения сессии на выделение участка. Сейчас это решение еще можно оспорить в суде. И мы приложим все усилия для этого», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7