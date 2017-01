| Общество | 13:55 | 10.01.2017 Госкино запретило 4 сезон российского сериала «Кухня» Государственное агентство по вопросам кино запретило показ российского телесериала «Отель Элеон». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госкино. «Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала «Отель Элеон», - говорится в сообщении. Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные или впервые обнародованные после 1 января 2014 года. «Отель Элеон» - продолжение известного телесериала «Кухня». В одной из серий этого сериала снялась украинская телеведущая Ольга Фреймут. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

