Госкино запретило 4 сезон российского сериала «Кухня»

Государственное агентство по вопросам кино запретило показ российского телесериала «Отель Элеон».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госкино.

«Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала «Отель Элеон», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные или впервые обнародованные после 1 января 2014 года.

«Отель Элеон» - продолжение известного телесериала «Кухня». В одной из серий этого сериала снялась украинская телеведущая Ольга Фреймут.