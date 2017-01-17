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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:41 | 23.01.2017
Госпродпотребслужба предотвратила ввоз в Украину 20 тонн зараженных киви

В Украине предотвратили ввоз почти 20 тонн зараженных киви из Греции.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В пресс-службе отметили, что зараженный груз был задержан в Одесском морском торговом порту.

«Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии плодов киви из Греции общим весом 19,6 тонны, которые были заражены средиземноморской плодовой мухой.

С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Грецию ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины», - говорится в сообщении. 
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Теги: Украина, здоровье

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