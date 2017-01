| Общество | 10:41 | 23.01.2017 Госпродпотребслужба предотвратила ввоз в Украину 20 тонн зараженных киви В Украине предотвратили ввоз почти 20 тонн зараженных киви из Греции. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В пресс-службе отметили, что зараженный груз был задержан в Одесском морском торговом порту. «Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии плодов киви из Греции общим весом 19,6 тонны, которые были заражены средиземноморской плодовой мухой. С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Грецию ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины», - говорится в сообщении. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати здоровье Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

