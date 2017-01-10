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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:18 | 17.01.2017
Госстат фиксирует рост уровня безработицы в Украине

В Украине по состоянию на 1 января 2017 года, по сравнению с несколькими последними месяцами, увеличилась безработица на 0,2%. Официальное количество неработающих достигло 1,5% - 390,8 тыс. человек.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госстата.

«За последние 6 месяцев это самый высокий уровень. На 1 декабря в Госслужбе занятости были зарегистрированы 337,9 тыс. безработных.

В начале года - в январе 2016 года в Украине было 508,6 тыс. безработных. Затем их количество пошло на спад, а с ноября 2016 года вновь начало увеличиваться.

Кроме того, количество безработных, получивших государственную помощь в декабре, составило 317,1 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного в этом месяце составил 1 997 гривны», - говорится в сообщении.

Данные приведены без учета Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. 
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Теги: Украина

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