| Общество | 13:18 | 17.01.2017 Госстат фиксирует рост уровня безработицы в Украине В Украине по состоянию на 1 января 2017 года, по сравнению с несколькими последними месяцами, увеличилась безработица на 0,2%. Официальное количество неработающих достигло 1,5% - 390,8 тыс. человек. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госстата. «За последние 6 месяцев это самый высокий уровень. На 1 декабря в Госслужбе занятости были зарегистрированы 337,9 тыс. безработных. В начале года - в январе 2016 года в Украине было 508,6 тыс. безработных. Затем их количество пошло на спад, а с ноября 2016 года вновь начало увеличиваться. Кроме того, количество безработных, получивших государственную помощь в декабре, составило 317,1 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного в этом месяце составил 1 997 гривны», - говорится в сообщении. Данные приведены без учета Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

