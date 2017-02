| Общество | 14:39 | 15.02.2017 ГПУ будет добиваться снятия неприкосновенности с трех нардепов Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную Раду представление о привлечении к ответственности трех народных депутатов за неуплату налогов, передает LIGA.net. «Наконец мы получили от Государственной фискальной службы ответ о проведенной внеплановой проверку трех народных депутатов из 17 поданных. Установлена неуплата ими налогов соответственно 60, 50 и 40 млн гривень. Представление на этих народных депутатов я внесу в ближайшее время в Верховную Раду», - рассказал он. Фамилии депутатов Луценко не назвал. В дальнейшем, по словам генпрокурора, события могут развиваться по двум вариантам. «Или Верховная Рада дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности, а это предусматривает до трех лет тюрьмы, или эти народные депутаты уплачивают соответственно 60, 50 и 40 млн грн. В соответствии с законом, при уплате суммы недоимки дело закрывается. Думаю, оба варианта будут необходимыми и нужными для общества», - сказал он, отметив, что это только первые три из первой партии 17-ти депутатов, которых ГПУ «давала на проверку». Луценко рассказал, что Генпрокуратура совместно с фискальной службой проведет проверку деклараций половины народных депутатов, задекларировавших более $100 тысяч, а также банковские вклады на сумму более 150 тыс. грн. В случае неуплаты налогов с этих средств им может грозить от двух до 15 лет тюрьмы. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

