| Общество | 09:27 | 13.01.2017 Гройсман назвал сроки капитального ремонта дорог в Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о содержании и развитии дорожной инфраструктуры, а также целях на 2017 год. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Кабмина. «Сейчас нам нужно очень быстро готовиться к началу масштабных строительных работ относительно ремонта, частичного ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства новых дорог. 1 апреля мы должны быть полностью готовы: тендеры, деньги, закупки, - все должно быть готово», - отметил Владимир Гройсман. По его словам, одним из приоритетных проектов автодорожных работ в Украине станет магистраль, которая соединяет Львов с Одессой. Обсуждая потенциальные проекты, премьер-министр подчеркнул приоритетность магистрали Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса, что подчеркнет транзитные возможности страны. «Мы эту магистраль берем одной из приоритетных. Однозначно, она будет работать», - отметил Гройсман. Также глава правительства отметил необходимость завершения работ по строительству дороги Одесса-Рени.

