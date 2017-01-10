Гройсман распорядился развивать украинскую «Википедию»

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил органам исполнительной власти содействовать развитию украиноязычного раздела «Википедии».

Об этом ИА «МОСТ - ДНЕПР» сообщили в пресс-службе правительства.

Гройсман поддержал предложения общественности, направленные на развитие украиноязычного раздела «Википедии», и поручил органам власти принять в 2017 году меры по их реализации.

Среди предложенных мероприятий внесение изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературе для учащихся старших классов школ для использования украиноязычного раздела «Википедии»; возможность подготовки студентами материалов для «Википедии»; содействие проведению украинской части международного конкурса «Вики любит памятники»; содействие проведению конкурса по размещению научных работ в украинском разделе «Википедии».

Украиноязычный раздел «Википедии» насчитывает 650 тыс. статей и занимает 16 место среди всех разделов по их количеству.