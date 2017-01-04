Гройсман рассказал, что необходимо Украине для курса доллара 18,5 грн

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Премьер министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день энергонезависимость государства является одним из ключевых путей к росту экономики страны.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Кабмина.
«Мы не только остановили грабеж, мы четко определили стратегию на энергонезависимость и начали заниматься энергонезависимостью. Мы реально решаем задачи, которые дают возможность сегодня говорить, что за три-четыре-пять лет Украина станет энергонезависимой. Это колоссальный вклад в нашу экономику, стабильность. Колоссальный. Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня у всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривен. Представляете уровень влияния этого фактора на экономику?», - подчеркнул Гройсман.