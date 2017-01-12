Губернатор Днепропетровщины рассказал, кто отвечает за газовые расчеты в Днепре

Чтобы получить газ в феврале, теплопоставщики должны выполнить обязательства по расчетам за газ в январе. Рассчитаться с поставщиками газа и получить энергоресурс на следующий месяц - обязанность каждого руководителя города и теплоснабжающей компании, считает председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«В этом году НАК« Нафтогаз Украины »поставил жесткие условия поставок газа. Не рассчитались за потребленный в течение месяца газ - в следующем вентиль перекроют. Каждый город подписал определенные обязательства по расчетам за газ. Ответственность за их выполнение на главах городов и теплоснабжающих компаниях», - отметил Резниченко.

В соответствии с требованиями НАК «Нафтогаз Украины» газ с первого числа нового месяца получают лишь те компании, которые имеют утвержденный график погашения задолженности и рассчитались с обязательствами предыдущего месяца.

Все теплоснабжающие предприятия, имеющие долги, заключили графики погашения задолженностей и согласовали их с соответствующими исполкомами городских советов. Это означает, что ответственность за своевременные расчеты за газ взяли на себя как теплопоставщики, так и руководители городов.

