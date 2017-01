| Общество | 13:37 | 20.01.2017 Губернатор Днепропетровщины рассказал, кто отвечает за газовые расчеты в Днепре Чтобы получить газ в феврале, теплопоставщики должны выполнить обязательства по расчетам за газ в январе. Рассчитаться с поставщиками газа и получить энергоресурс на следующий месяц - обязанность каждого руководителя города и теплоснабжающей компании, считает председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «В этом году НАК« Нафтогаз Украины »поставил жесткие условия поставок газа. Не рассчитались за потребленный в течение месяца газ - в следующем вентиль перекроют. Каждый город подписал определенные обязательства по расчетам за газ. Ответственность за их выполнение на главах городов и теплоснабжающих компаниях», - отметил Резниченко. В соответствии с требованиями НАК «Нафтогаз Украины» газ с первого числа нового месяца получают лишь те компании, которые имеют утвержденный график погашения задолженности и рассчитались с обязательствами предыдущего месяца. Все теплоснабжающие предприятия, имеющие долги, заключили графики погашения задолженностей и согласовали их с соответствующими исполкомами городских советов. Это означает, что ответственность за своевременные расчеты за газ взяли на себя как теплопоставщики, так и руководители городов.

