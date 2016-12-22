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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:57 | 27.12.2016
Хорошо ли вы знакомы с традициями Нового года? (ТЕСТ)

До Нового года - 5 дней. Подготовка в разгаре. А хорошо ли вы знакомы с традициями этого праздника? Проверить это поможет новый тест от ДнепрОГА. Отвечайте на несложные вопросы и получайте призы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Пройти тест можно здесь.

Ссылка на скрин с 10 правильными ответами сбрасывайте в комментарии под новостью о конкурсе на странице ОГА в Facebook.

Первый, кто это сделает, получит сувениры.

Днепропетровская облгосадминистрация постоянно проводит конкурсы. Для этого на сайте ОГА создали специальную рубрику.
 
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Теги: Днепропетровщина

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