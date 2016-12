| Общество | 11:57 | 27.12.2016 Хорошо ли вы знакомы с традициями Нового года? (ТЕСТ) До Нового года - 5 дней. Подготовка в разгаре. А хорошо ли вы знакомы с традициями этого праздника? Проверить это поможет новый тест от ДнепрОГА. Отвечайте на несложные вопросы и получайте призы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Пройти тест можно здесь. Ссылка на скрин с 10 правильными ответами сбрасывайте в комментарии под новостью о конкурсе на странице ОГА в Facebook. Первый, кто это сделает, получит сувениры. Днепропетровская облгосадминистрация постоянно проводит конкурсы. Для этого на сайте ОГА создали специальную рубрику.

