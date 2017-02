| Общество | 18:16 | 01.02.2017 Художница из Кривого Рога украсила местную воинскую часть «Петриковкой» На Днепропетровщине появилась необычная воинская часть. Вход в казармы здесь украсили «Петриковка», портретами Героев и стихами Кобзаря. Такой подарок криворожской воинской части А4611 сделала жена одного из военных. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации. Все началось с трех черно-белых портретов бойцов. В криворожской воинской части А4611 решили увековечить память о погибших собратьев картиной при входе в казарму. Попросили это сделать жену одного из военных части Инну Сапигу. Она по специальности художник-портретист. «Попросили нарисовать портреты трех военных, я конечно согласилась. Однако стены большие, портреты много места не занимают. Решили, что надо добавить еще Украинский Герб. Далее рождались новые идеи. В память о погибших добавили свечу, написали строки из Кобзаря, в знак мира - Петриковская роспись», - рассказывает художница. Украшала военную часть Инна около трех недель. Говорит, военные помогали. В свободное время готовили стены под покраску, подносили краски, подсказывали идеи. «Я вижу, как это нужно ребятам. С первого дня моей работы, военные постоянно подходили, то советовали, с энтузиазмом помогали. Так заходят в коридор, и сразу на лице у них появляется улыбка. Пусть хоть на минутку, но настроение улучшается», - делится Инна Сапига. Командир воинской части Сергей Ильенко результатом доволен. «Идея такого ремонта родилась спонтанно. Результатом мы все довольны. Рисунки поднимают настроение и боевой дух солдат. Пока украсили только вход в казармы. В планах работы продолжить », - отмечает военнослужащий. В планах художницы - украсить столовую части. Что нарисует, Инна еще не знает. Говорит, идеи рождаются в процессе. Однако хочет создать уютную атмосферу, нарисовать рассвет, добавить настоящий камыш, украинские горшки.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7