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| Общество | 18:16 | 01.02.2017
Художница из Кривого Рога украсила местную воинскую часть «Петриковкой»

На Днепропетровщине появилась необычная воинская часть. Вход в казармы здесь украсили «Петриковка», портретами Героев и стихами Кобзаря. Такой подарок криворожской воинской части А4611 сделала жена одного из военных.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Все началось с трех черно-белых портретов бойцов. В криворожской воинской части А4611 решили увековечить память о погибших собратьев картиной при входе в казарму. Попросили это сделать жену одного из военных части Инну Сапигу. Она по специальности художник-портретист.

«Попросили нарисовать портреты трех военных, я конечно согласилась. Однако стены большие, портреты много места не занимают. Решили, что надо добавить еще Украинский Герб. Далее рождались новые идеи. В память о погибших добавили свечу, написали строки из Кобзаря, в знак мира - Петриковская роспись», - рассказывает художница.

Украшала военную часть Инна около трех недель. Говорит, военные помогали. В свободное время готовили стены под покраску, подносили краски, подсказывали идеи.

«Я вижу, как это нужно ребятам. С первого дня моей работы, военные постоянно подходили, то советовали, с энтузиазмом помогали. Так заходят в коридор, и сразу на лице у них появляется улыбка. Пусть хоть на минутку, но настроение улучшается», - делится Инна Сапига.

Командир воинской части Сергей Ильенко результатом доволен.

«Идея такого ремонта родилась спонтанно. Результатом мы все довольны. Рисунки поднимают настроение и боевой дух солдат. Пока украсили только вход в казармы. В планах работы продолжить », - отмечает военнослужащий.

В планах художницы - украсить столовую части. Что нарисует, Инна еще не знает. Говорит, идеи рождаются в процессе. Однако хочет создать уютную атмосферу, нарисовать рассвет, добавить настоящий камыш, украинские горшки.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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