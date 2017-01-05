И.о мэра Днепра пообещал штрафовать предпринимателей за сосульки

И. о. мэра Днепра Михаил Лысенко отметил, что собственники магазинов крайне негативно относятся к своим обязанностям по уборке снега. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Было составлено 140 административных протоколов на собственников магазинов из-за некачественной уборки снега. В ближайшее время буду с ними разбираться. Когда они получат штрафы по 3 тыс. грн, то задумаются, может, им проще доплатить сотруднику 400 грн, чтобы он вышел и убрать снег, чем платить большие штрафы. Также будем штрафовать и за сосульки. Не только собственников торговых и развлекательных заведений, но и ОСМД», - сказал он. Читайте также: «На сегодняшний день дороги Днепра убирают 135 единиц техники», - Михаил Лысенко