Общество | 16:58 | 25.01.2017 Instagram запустил в Украине сервис прямых трансляций Прямые видеотрансляции в Instagram, начиная с 24 января, доступны пользователям по всему миру, передает «Лига». Максимальная длительность трансляции составляет один час. Для ее запуска достаточно провести по экрану приложения вправо и выбрать опцию Start Live Video. Трансляции невозможно сохранить - они буду удалены сразу по завершению, зато у пользователя есть возможность в реальном времени отслеживать количество зрителей. Прямые трансляции доступны для всех версий Instagram от 10.0 и выше.

