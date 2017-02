| Общество | 10:55 | 10.02.2017 Из-за 2-й волны кампании по е-декларированию может увеличиться количество квартирных краж, - эксперт Экономический эксперт Михаил Крапивко считает, что с 1 апреля может увеличиться волна квартирных краж. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Уровень жизни украинцев продолжает падать. Началась вторая волна сокращения малого бизнеса. В бюджетной сфере идет перевод на сокращенный рабочий день. При этом, согласно статистике, растет количество краж, в том числе квартирных. В условиях экономического кризиса некоторые люди, лишившиеся привычного дохода, пытаются заработать деньги нечестным путем. Сейчас к фактору кризиса также добавился подрыв доверия к банковской системе, из-за чего граждане стараются каждую накопленную копейку хранить дома. Свою роль в этом сыграла национализация ПриватБанка. По подсчетам экономических экспертов, на руках у населения находится 50-55 млрд долларов. Новые экономические новации правительства способствуют тенизации экономики. За январь уровень тенизации украинской экономики увеличился на 5-7%. Еще одним фактором является е-декларирование. До 1 апреля в рамках второй волны должны подать декларации очень многие люди. В частности, местные депутаты и чиновники. Также декларации должны подавать многие чиновники государственных и коммунальных предприятий. Таким образом, любой сможет получить доступ к данным о финансовом состоянии широкого круга лиц. Это вызывает опасения, что с 1 апреля волна квартирных краж может резко усилиться. Поэтому я не советую хранить деньги и ценности дома. Выбирайте под себя достойный банк и запускайте деньги в экономику», - сказал он. Оксана Алексеенко facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

