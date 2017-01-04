Из-за непогоды в Одесской области продолжает действовать режим ограничения движения транспорта

По состоянию на 07:00 среды, 11 января, на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано, также нет обращений от граждан, получивших обморожения в заторах.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

Сообщается, что для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 502 единицы техники и 1060 человек.

Подразделениями ГосЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 1919 автомобилей, в которых находились 4 699 человек.

На сегодняшний день из-за сложных погодных условий действуют ограничения в движении транспорта на территории Одесской области. В частности, ограничено движение на дороге М-15 «Одесса – Рени».

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Также 11 января с 00:00 до 09:00 запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 10 районов Одесской области: Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского.

Остается ограничения в движении для большегрузного транспорта на автодороге «Кировоград – Платоново».

По информации Мининфраструктуры железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

