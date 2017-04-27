Из здания мэрии Днепра выгнали ветеранскую организацию и прекратили ее финансирование (ФОТО, ВИДЕО)
Из здания мэрии Днепра выселили городскую организацию ветеранов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.
«Сегодня подопечных Станислава Николаевича (Шевченко, председателя областной организации ветеранов, - ред.) выселили из мэрии, поменяли в дверях замки и лишили финансирования», - написал он.
Напомним, что еще 10 мая Борис Филатов предупредил о готовящемся выселении ветеранской организации: «С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех «ветеранских» организаций. Хитрож@пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперёд ногами. Навсегда»
Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка
(hyperlink) на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна