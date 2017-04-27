Из здания мэрии Днепра выгнали ветеранскую организацию и прекратили ее финансирование (ФОТО, ВИДЕО)

Из здания мэрии Днепра выселили городскую организацию ветеранов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

«Сегодня подопечных Станислава Николаевича (Шевченко, председателя областной организации ветеранов, - ред.) выселили из мэрии, поменяли в дверях замки и лишили финансирования», - написал он.

Напомним, что еще 10 мая Борис Филатов предупредил о готовящемся выселении ветеранской организации: «С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех «ветеранских» организаций. Хитрож@пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперёд ногами. Навсегда»

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По словам председателя городской организации ветеранов Анатолия Клешни, никаких письменных распоряжений или решений об освобождении помещений предъявлено не было.

Видео: ОТВ