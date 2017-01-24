Изготовление Огненного петуха и сборка робота: Днепровский планетарий приглашает горожан отпраздновать Китайский Новый год

Директор Днепровского планетария Сергей Линговский пригласил жителей и гостей города присоединится к празднованию Нового года по Китайскому календарю.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В рамках празднования Китайского Нового года в планетарии запланирована развлекательно-познавательная программа для детей и взрослых. Будет возможность поучаствовать в мастер-классах по изготовлению Огненного петуха, фонариков и пряников. Также будет гадание с предсказаниями.

Кроме этого, состоится выставка робототехники, где ребята смогут собрать робота и посмотреть, как он работает», - рассказал он.

Праздник запланирован на воскресенье, 29 января в Днепровском планетарии по адресу: г. Днепр, спуск Кругогорный, 10. Начало программы в 10:30.