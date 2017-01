| Общество | 11:29 | 27.01.2017 Изготовление Огненного петуха и сборка робота: Днепровский планетарий приглашает горожан отпраздновать Китайский Новый год Директор Днепровского планетария Сергей Линговский пригласил жителей и гостей города присоединится к празднованию Нового года по Китайскому календарю. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В рамках празднования Китайского Нового года в планетарии запланирована развлекательно-познавательная программа для детей и взрослых. Будет возможность поучаствовать в мастер-классах по изготовлению Огненного петуха, фонариков и пряников. Также будет гадание с предсказаниями. Кроме этого, состоится выставка робототехники, где ребята смогут собрать робота и посмотреть, как он работает», - рассказал он. Праздник запланирован на воскресенье, 29 января в Днепровском планетарии по адресу: г. Днепр, спуск Кругогорный, 10. Начало программы в 10:30. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7