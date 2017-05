| Общество | 11:04 | 10.05.2017 Яков Смолий возглавит Нацбанк вместо Гонтаревой Глава Национального банка Валерия Гонтарева прекращает исполнять обязанности с 11 мая. Временным руководителем НБУ будет ее первый заместитель Яков Смолий, передает «Интерфакс-Украина». «Я объявила всем, что работаю до 10 мая. Назначила своего первого заместителя Якова Васильевича Смолия и.о. главы Национального банка, и он будет выполнять эти обязанности, пока не назначат нового главу», – сообщила Гонтарева. С 11 мая Гонтарева будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос об ее отставке и назначении нового руководителя Национального банка. Глава НБУ также подчеркнула, что готова к отчету о своей работе перед Верховной Радой. Валерия Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины. Она работала с июня 2014 года. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати НБУ Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

