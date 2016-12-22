Январь 2017 года будет теплее нормы, - Гидрометцентр

Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак сообщил, что, по предварительным прогнозам, январь будет на 2 градуса теплее нормы. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Среднемесячная температура ожидается -1,5 градуса при норме января -3,5 градусов. Осадки ожидаются близкие к норме около 35 см. Это значит, что, если периоды с низкой температурой и будут, то незначительные», - сказал он. Читайте также: «На Новый год в Днепре ожидается морозная и умеренно снежная погода», - Гидрометцентр