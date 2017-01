| Общество | 13:46 | 12.01.2017 Экономия энергоресурсов на предприятии – процесс поэтапный и бесконечный, - Леонид Шиман В соответствии с «Программой энергосбережения ГП «НПО «Павлоградский химический завод» с 2004 года на предприятии был реализован ряд мероприятий, направленных на снижение энергопотребления. Генеральный директор ГП «НПО «ПХЗ» Леонид Шиман заявил, что экономия энергоресурсов на предприятии – процесс поэтапный и бесконечный. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе предприятия. В частности, на сегодняшний день на Павлогорадском химическом заводе внедрены меры, направленные на снижение энергопотребления и контроля использования энергоносителей в рамках технологических процессов. 1.Децентрализация системы энергообеспечения и усовершенствование систем учета энергоносителей. Была реализована децентрализация системы отопления и системы снабжения за счет использования сжатого воздуха цехов предприятия. Для получения точной и детальной картины учета энергоносителей, потребляемых предприятием, на Павлоградском химическом заводе была усовершенствована система учета. По инициативе руководства завода была внедрена система автоматического контроля и учета потребления электроэнергии на базе интеллектуальных счетчиков, а также организовано управление электропотреблением с учетом дифференцированных цен по тарифным зонам. Аналогичные операции были проведены относительно учета питьевой, технической и сбросной воды, а также газа. Для осуществления замкнутого цикла производства, а также минимизации использования традиционных энергоносителей, на предприятии был произведен переход на локальные системы снабжения сжатым воздухом. 2. Внедрение новых энергосберегающих технологий, замена морально и физически устаревшего энергетического оборудования и сетей Еще одним направлением внедрения программ энергоэффективности на Павлоградском химическом заводе является снижение энергопотребления в ходе производственных процессов. Так, на территории Павлоградского химического завод и производственных участков используется освещение с применением энергосберегающих ламп. Сети водоснабжения предприятия также были модернизированы: стальные трубы внешних и внутренних сетей водоснабжения и канализации заменены на пластиковые и металлопластиковые. С целью повышения степени энергоэффективности на предприятии были установлены частотные преобразователи для регулирования частоты вращения двигателей насосов. 3. Локализация потребления энергоресурсов в рамках производств, создание замкнутых технологических циклов. Использование многоуровневых систем распределения тепла. Получение энергии с альтернативных источников. Важнейшим элементом реализации программы энергоэффективности на Павлоградском химическом заводе стало создание замкнутого цикла производства, то есть использование отходов одного вида производства в качестве энергоносителя. В частности, на предприятии были созданы замкнутые технологические циклы по воде, применяемой при утилизации боеприпасов и ракет, а также изготовлении взрывчатых материалов. Для технологических нужд завод были установлены когерационные системы получения электрической энергии, тепла и холода

Для дополнительного получения энергии используется энергия солнца и работа тепловых насосов. «Только в период с 2009 по 2014 годы на заводе внедрены три тригенерационные станции типа DEUNS, каждая из которых позволяет вырабатывать 600кВА электроэнергии, 650 кВт тепловой энергии и 250 кВт холода для производственных процессов утилизации твердого ракетного топлива. Заменено более 10 км стальных труб внешних и внутренних сетей водоснабжения и канализации на пластиковые и металлопластиковые. Проведена модернизация высоковольтного электрооборудования с использованием вакуумных выключателей и капитальный ремонт силовых трансформаторов 35/6 кВ. Замена проводов воздушных на самонесущий изолированный провод (СИП), использование энергосберегающих ламп и светильников. Внедрение системы локальной водоочистки. Создание замкнутых технологических циклов по технологической воды для производственных процессов. Внедрение системы многоступенчатого распределения теплового потока локальных систем от компании «Хейза» для обеспечения температурного режима технологических процессов», - отметил Леонид Шиман. Он добавил, что на базе Павлоградского химзавода регулярно проводятся конференции и семинары, целью которых является ознакомление с ведущим опытом в реализации программ энергоэффективности и энергосбережения.

