Экстремалы Днепра установят новый рекорд Украины: пройдут по веревке на высоте 26-го этажа

29 апреля в 12.00 в Днепре будет установлен рекорд Украины с хайлайну (хождение по стропе крепкой веревке). Экстремалы собираются «покорить» высоту 88 метров.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

«Это будет очень зрелищное событие. Между двумя домами на высоте 26-го этажа это 88 метров над землей будет установлен новый рекорд по хайлайну. Надеемся, что погода будет благоприятной, благосклонна к рекорду, ведь все зависит от ветра», - отметил начальник управления спорта Александр Осипов.

Отмечается, что впервые такой рекорд в нашей стране был установлен в прошлом году тоже в Днепре. В 2016 году экстремалы ходили на высоте 17-го этажа.

«Длина будет немного меньше, чем в прошлом году. Вид оттуда просто завораживающий. Пойдут двое: я и Константин Карноза. Мы будем со страховками. Мой личный рекорд высота около 125 метров на скалах», отметил один из участников будущего рекорда и руководитель слэклайн-направления Днепропетровской ассоциации экстремальных видов спорта Станислав Панюта.

Установление рекорда будет сопровождаться показательными прыжками с высоты на веревке. Рекорд будут регистрировать представители Книги рекордов Украины.

