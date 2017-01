| Общество | 11:39 | 27.01.2017 Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Днепропетровской области превышен на 12,8%, - эксперт Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в Днепропетровской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 12,8%. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «С начала 2017 в Днепропетровской области отмечалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Такая тенденция наблюдается ежегодно, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях. В течение последней недели (за период с 16.01 по 22.01.2017) по поводу острых респираторных инфекций за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения обратилось более 15,3 тыс. человек. При этом отмечается рост заболеваемости среди детей школьного возраста. Всего среди детей зарегистрировано более 8 тыс. случаев, заболеваемость выросла на 12,8%. Среди школьников – 5,2 тыс. случаев, рост на 26,1%. По области продолжает отмечаться превышение эпидемического порога заболеваемости (+ 12,8%).

Аналогичная ситуация наблюдается на 17 административных территориях. Самые высокие уровни заболеваемости - среди населения Кривого Рога и Царичанского района, где показатели заболеваемости превышают средний по области в 1,5 раза. В связи с повышенными уровнями заболеваемости приостановлено учебно-воспитательный процесс: - Кривой Рог - 4 класса (СШ № 17 и №70);

- М. Терновка - 9 классов в 4 школах; Покровский район - Вишневская СОШ;

- Синельниковский район - 2 класса в Зайцевской СОШ;

Васильковский район - 1 класс в Шевченковском УВК. Всего на дополнительных каникулах находится 478 детей. Среди лиц, которые обратились за медицинской помощью, удельный вес госпитализированных меньше, чем на прошлой неделе на 21%. С предварительным диагнозом грипп и ОРВИ госпитализированы 528 человек (3,4% от заболевших), из них 390 - дети в возрасте до 18 лет. По результатам вирусологического мониторинга, на территории области преимущественно циркулирует вирус гриппа А (НЗИ2) - 48% от обследованных. От осложнений гриппа в области умерло 2 человека, в т.ч. 1 ребенок (9 лет) - школьница из Кривого Рога и взрослый человек в возрасте 60 лет, житель Днепра. В обоих случаях лабораторно определены РНК вируса А/НЗШ- сезонный», - сказал он.

