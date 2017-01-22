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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:39 | 27.01.2017
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Днепропетровской области превышен на 12,8%, - эксперт

Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в Днепропетровской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 12,8%.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«С начала 2017 в Днепропетровской области отмечалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Такая тенденция наблюдается ежегодно, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях.

В течение последней недели (за период с 16.01 по 22.01.2017) по поводу острых респираторных инфекций за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения обратилось более 15,3 тыс. человек. При этом отмечается рост заболеваемости среди детей школьного возраста. Всего среди детей зарегистрировано более 8 тыс. случаев, заболеваемость выросла на 12,8%. Среди школьников – 5,2 тыс. случаев, рост на 26,1%.

По области продолжает отмечаться превышение эпидемического порога заболеваемости (+ 12,8%).
Аналогичная ситуация наблюдается на 17 административных территориях. Самые высокие уровни заболеваемости - среди населения Кривого Рога и Царичанского района, где показатели заболеваемости превышают средний по области в 1,5 раза.

В связи с повышенными уровнями заболеваемости приостановлено учебно-воспитательный процесс:

- Кривой Рог - 4 класса (СШ № 17 и №70);
- М. Терновка - 9 классов в 4 школах; Покровский район - Вишневская СОШ;
- Синельниковский район - 2 класса в Зайцевской СОШ;
- Васильковский район - 1 класс в Шевченковском УВК. Всего на дополнительных каникулах находится 478 детей.

Среди лиц, которые обратились за медицинской помощью, удельный вес госпитализированных меньше, чем на прошлой неделе на 21%. С предварительным диагнозом грипп и ОРВИ госпитализированы 528 человек (3,4% от заболевших), из них 390 - дети в возрасте до 18 лет.

По результатам вирусологического мониторинга, на территории области преимущественно циркулирует вирус гриппа А (НЗИ2) - 48% от обследованных.

От осложнений гриппа в области умерло 2 человека, в т.ч. 1 ребенок (9 лет) - школьница из Кривого Рога и взрослый человек в возрасте 60 лет, житель Днепра. В обоих случаях лабораторно определены РНК вируса А/НЗШ- сезонный», - сказал он. 
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Теги: здоровье, Днепропетровщина

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