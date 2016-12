| Общество | 10:26 | 23.12.2016 Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который возглавлял Кива Кабинет министров Украины ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ. Согласно постановлению правительства №981, опубликованном 22 декабря. Согласно тексту постановления, правительство ликвидировало как юридическое лицо публичного права Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции. Нацполиции поручено обеспечить осуществление функций и полномочий департамента, который ликвидируется. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

