Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который возглавлял Кива

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Кабинет министров Украины ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ.
Согласно постановлению правительства №981, опубликованном 22 декабря.
Согласно тексту постановления, правительство ликвидировало как юридическое лицо публичного права Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции.
Нацполиции поручено обеспечить осуществление функций и полномочий департамента, который ликвидируется.